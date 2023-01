Kenneth Deviaene (KSK Vlaamse Ardennen): “Eerste goal op Grembergen hoort tot m’n top drie van mooiste treffers”

“Denk dat we bij de toss de match al voor een stuk naar ons toetrokken”, vertelt Deviaene. “Er stond vrij veel wind, we voelden dat tegen de wind in lange ballen trappen moeilijk was. Onze kapitein Bono Cadron won de toss en vroeg om te draaien. Zodat wij de eerste helft met de wind in de rug speelden. Het was eigenlijk niet onze bedoeling meteen hoog druk te zetten, maar door de wind deden we dat toch. We dwongen ook wat kansen af. Toen Bono Cadron diep gestuurd werd zag hij geen kans om te besluiten. Hij keerde terug, zag mij staan op de rand van de zestien en bereikte mij met een verre bal. Die nam ik in één tijd op de slof. Inderdaad, een mooie goal. Misschien niet mijn mooiste doelpunt ooit, maar wel eentje uit mijn persoonlijke top drie.”

Druk op de spelers

“De scheidsrechter liet zeven of acht minuten overspelen, maar onze zege kwam niet meer in gevaar”, gaat Deviaene verder. “De partij op Grembergen moesten we winnen. Anders hadden we naar onder moeten kijken. In eerste provinciale hangt het elk jaar dicht bij elkaar, maar zijn er altijd één of twee clubs die er wat bovenuit steken. Nu is dat helemaal niet het geval. Dat is leuk, maar het zorgt ook voor wat druk op de spelers. Behalve St-Niklaas was er tot nog toe geen enkele match waarin we freewheelend het einde haalden.”