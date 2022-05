Kenneth Desloovere en LDP Donza stunten tegen titelfavoriet Kortrijk: “1-1, nu begint het opnieuw”

LDP Donza had vrijdagavond een goed gevoel overgehouden na een sterke wedstrijd in de Lange Munte (87-79).

“Kortrijk is de best scorende ploeg in TDM1”, weet Kenneth Desloovere. “We konden hen lange tijd beperken. Pas op het einde liep de score op door een snelle transitie. Zondag heb ik een aantal zaken anders gedaan en die werden nauwkeurig uitgevoerd.”

Over het tactisch plan houdt Desloovere zich op de vlakte. Laurent werd door Unruh vakkundig uit de wedstrijd gehouden. De fusieploeg was efficiënter outside en vanop de vrijworplijn.

Mentale druk

“De vrijworpen waren een aandachtspunt, want het verschil daarin was vrijdagavond te groot”, stelt Desloovere. “Toch heb je er weinig controle over. Het is goed dat we er creëren door druk te zetten. De afwerking is afhankelijk van de mentale druk.”

Daar lijkt LDP Donza goed mee te kunnen omgaan in hun eerste play-off-ervaring.

“De opeenvolging van wedstrijden vinden wij heel aangenaam”, knikt de oefenmeester. “Het mentale aspect is daarin het belangrijkste. De ene keer kan je met 20 punten verliezen en de volgende keer sta je opnieuw paraat. We hebben gewonnen, maar het staat nu gewoon 1-1. Dinsdag begint het gewoon opnieuw.”

Besmettelijk

“Als coach kan je alleen maar hopen dat je ploeg zoveel weerbaarheid aan de dag legt”, dankt Desloovere zijn spelers. “Het verrast me niet, maar dit had ik niet verwacht. Deze groep verlegt telkens opnieuw zijn grenzen. Lataire is al jaren captain van de ploeg. Ongenaet weet de juiste punten in een wedstrijd aan te halen en Unruh is als topschutter van de reeks altijd als eerste aanwezig op training. Dat werkt besmettelijk.”

LDP Donza kan de finale al ruiken. Wat mogen we dinsdag verwachten? “Het ligt niet in onze aard om vooraf uitspraken te doen. Sport is onvoorspelbaar. We gaan gewoon ons best doen”, besluit Desloovere droog.

Quarters: 20-19; 45-37; 71-53; 86-74