Kenneth Demeyer (FC Kleit) na 2-1-winst tegen Excelsior Mariakerke: “We blijven met beide voetjes op de grond”

Promovendus FC Kleit blijft het goed doen. Na de 2-1-winst tegen Excelsior Mariakerke is de bezembindersploeg opnieuw leider in eerste provinciale. Kenneth Demeyer had zijn aandeel in de zege. Assist bij het eerste doelpunt, via een strafschop de tweede treffer voor zijn rekening genomen. Demeyer weet dat Kleit met de hakken over de sloot kwam.

“Het was zeker niet de beste wedstrijd van Kleit. In de eerste helft kwam het betere spel misschien wel van Mariakerke. Al kregen ze offensief ook niet zo veel voor mekaar. Maar ook bij ons liep het wat stroever en vonden we niet altijd de juiste oplossing in de opbouw. Of we te veel bezig waren met de kans om de leidersplaats te grijpen? Neen, daar werd voor de wedstrijd wel even op gepraat, maar de focus lag echt wel op de wedstrijd.”

Grinta

De tweede helft begon voor Kleit met een valse noot, maar finaal stelde de ploeg van coach Wim Roels orde op zaken. “De ingevallen Mümin Kokur begin meteen handspel en zo ging de bal op de stip. Terecht. We waren even van slag en Mariakerke ging op dat moment op zoek naar een tweede doelpunt. Maar beetje bij beetje begon onze grinta te lonen en namen we de wedstrijd weer in handen. En de gelijkmaker kwam er ook. Diepe bal van de ingevallen Gerd-Jan De Smet en ik kon Bas Verscheure op weg zetten naar de gelijkmaker. Op dat moment roken we ook wel bloed. Twee keer liet Mariakerke zich betrappen op handspel in de zestien en de tweede keer ging de bal ook op de stip. Leider zijn in eerste provinciale voelde wel goed. Vooral naar de mensen toe die twijfelden wat we daar te zoeken hadden. Er zijn heel wat ploegen beter dan ons. Borsbeke zeker en zo kan ik er nog wel wat opnoemen. Maar we staan daar toch maar mooi. En wees gerust, we blijven met beide voetjes op de grond.”

Periodetitel

Toch lonkt Kleit naar de periodetitel. Demeyer is er niet mee bezig. “We hebben het ook daar even over gehad, maar focussen nu vooral op de wedstrijd in Melsele. Daar iets pakken wordt echt niet evident, al ken ik die ploeg niet. Maar we doen het toch al weken met een wat gehavende ploeg. Pieter Vyncke, Keanu Van Renterghem, Dylan Eeckhaute, Jeffrey De Vlieger en nog wat jongens. Het aantal geblesseerden is best hoog. En in het wedstrijdslot werd Iben Meire ook nog onwel en het valt af te wachten of hij volgend weekend inzetbaar is.”