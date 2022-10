Kenneth Cardon en SV Diksmuide laten slechte start achter zich: “We hebben nog veel groei- en progressiemarge”

Diksmuide opende het seizoen met een scoreloos gelijkspel tegen WS Lauwe, gevolgd door een 4-2-nederlaag in Veurne en een 1-1-gelijkspel tegen Moen. Trainer Allan Deschodt diende na die matige start zijn ontslag in – hij kon zich niet meer vereenzelvigen met de houding en mentaliteit van de spelersgroep. T2 Benny Jonckheere nam even als interim het roer over, maar kreeg vorig week het volledige vertrouwen van het Diksmuidse bestuur en werd definitief aangesteld als nieuwe hoofdcoach. Hij pakte meteen uit met een zes op zes.

“De trainerswissel heeft allicht wel impact gehad, maar we kunnen en mogen onze remonte niet volledig toeschrijven aan die personeelswissel”, stelt Kenneth Cardon. “De kwaliteit in deze groep is nooit verdwenen, maar kwam in ons eerste drieluik te weinig tot uiting. Waar we in de eerste drie weken het geluk niet aan onze zijde hadden, vlogen de ballen de voorbije weken wel in doel. Al hadden we telkens weinig overschot: onze 0-1-zege in Boezinge was nipt en misschien wat gevleid, net als onze jongste 2-1-zege tegen RC Lauwe. Het was slordig spel aan beide kanten, maar wij hadden nog een slotoffensief in huis, dat ons een tweede doelpunt opleverde. Een positieve noot is dat we in ons eerste drieluik iets te veel twijfelden en te terughoudend op het veld stonden, terwijl we tegen Moen en RC Lauwe al met meer durf, lef en passie op het terrein stonden en initiatief durfden te nemen.”

Juiste profiel

Zag Cardon twee weken geleden het ontslag van T1 Allan Deschodt aankomen? “Je merkte wel dat de dynamiek niet optimaal meer was en er iets mankeerde in de samenwerking tussen de spelersgroep en de coach, maar dat was geen onoverkomelijk probleem”, vervolgt de aanvaller. “Allan koos ervoor om zijn functie uit handen te geven en dat moeten we respecteren. De aanstelling van T2 Benny Jonckheere als zijn opvolger is in mijn ogen de juiste keuze: hij zit al jaren bij onze club, kent het huis en de spelersgroep, en hij heeft het juiste profiel. Hij is sterk in zijn communicatie, hij laat inspraak en inbreng van de spelersgroep toe en hij kan zowel met ervaren spelers als met jonge talenten werken.”

Dankzij de zes op zes staat Diksmuide opnieuw onder de mensen en klimt het op tot de zesde plaats, op vijf punten van leiders Wevelgem en Deerlijk. “We hebben nog groei- en progressiemarge en met de kwaliteit in de spelersgroep mogen we gerust nog wat hoger mikken. Maar dat doen we één wedstrijd per keer, te beginnen met dit weekend op het veld van Meulebeke”, besluit de dertigjarige aanvoerder, die al zijn zevende seizoen in het shirt van SV Diksmuide speelt.

