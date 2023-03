Kenneth Callewaert helpt Handzame aan zege in topper tegen Adinkerke: “We doen er alles aan om aan de leiding te komen”

“Een zege die op papier krap lijkt, maar in realiteit wel vlot tot stand kwam”, vertelt Callewaert ons. “We domineerden de partij en wisten geregeld een grote kans te creëren. Vandermeulen zette ons dan ook verdiend op voorsprong. Adinkerke kreeg echter tot tweemaal toe een dubieuze strafschop toegekend en bleef zo in de match, terwijl ze eigenlijk amper gevaarlijk waren.”

Handzame is inderdaad aan een knappe reeks bezig. De ploeg van coach Deseintebein won al drie wedstrijden op rij, maar is bij uitbreiding al veertien (!) matchen op rij ongeslagen. “Dat is een straffe reeks”, vervolgt Callewaert. “Vooral met onze solide verdediging maken wij geregeld het verschil. Met slechts 25 tegendoelpunten in 22 matchen, doet niemand beter. En dan slikken we nog vaak tegentreffers op stilstaande fases. De boel blijft goed gesloten en op de tegenaanval geraken we er vaak snel uit. Tot slot zit het ook uitstekend met de teamsfeer en het vertrouwen. Iedereen gunt elkaar het succes.”