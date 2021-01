Kenneth Caethoven kijkt uit naar zijn debuut bij EFC: “Nieuwe fiets vraagt echte aanpassing”

Jeroen Van De Gehuchte: “Veilig en fair staat voorop bij eventuele herstart minivoet­bal­com­pe­ti­tie”

18:02 Op het hoogste niveau wordt er nog steeds gevoetbald. Zowel in 1A als in 1B wordt er geknokt voor de punten. In het minivoetbal en het Futsal is het nog wachten op een heropstart. Jeroen Van de Gehuchte, coördinator van het luik minivoetbal bij Voetbal Vlaanderen tast ook nog in het duister omtrent een nieuwe richtdatum om opnieuw te starten.