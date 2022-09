Kenneth Bornauw en Lieven Baert dopen RSCA Futsal met galamatch tegen Benfica: “Twee toppers hebben elkaar gevonden”

Langere termijn

Kenneth Bornauw gaat dieper in op die sleutelwoorden. “Met onze keuze voor het futsal zorgen we voor continuïteit. De samenwerking zorgt voor een blijvende innovatie. Net als RSCA toonde ook Halle-Gooik zich bijzonder competitief. Beide ploegen zijn winnaars. Het is duidelijk dat twee toppers elkaar gevonden hebben. De proximiteit is duidelijk. Beide locaties bevinden zich op amper vijftien kilometer van elkaar. Supporters kunnen dus gemakkelijk beide ploegen aan het werk zien. Het is de bedoeling om op langere termijn te werken, al zullen er uiteraard tussentijdse evaluaties zijn. RSCA Futsal blijft een grote autonomie behouden. De knowhow die werd opgebouwd door de mensen van Halle-Gooik mag niet verloren gaan. De samenwerking kan ver gaan. Onze jeugdspelers kunnen gebruik maken van de prachtige zaalinfrastructuur. Het is de bedoeling dat de techniciteit van het futsal wordt geïntegreerd in het gewone voetbal. Commercieel bekeken mag het futsal de naam RSCA gebruiken. Als voetbalclub hebben wij er dan weer een futsalafdeling bij. Zo is de samenwerking complementair. Vrijdag is er de eerste competitiematch tegen Moeskroen. Daags nadien is er de galawedstrijd tegen Benfica. Daar zullen we massaal aanwezig zijn. Ik kan trouwens meedelen dat de spelers van RSCA Futsal donderdagavond de aftrap zullen geven van onze competitiematch tegen AA Gent. Met hun Supercup!”

Nieuwe tempel

De start van de nieuwe ploeg gaat meteen ook gepaard met de opening van het nieuwe sportcomplex Belleheide in Roosdaal. Manager Lieven Baert getuigt. “Honderd procent afgewerkt is het complex nog niet, maar ik kan u verzekeren dat het er nu al allemaal prachtig uitziet. We beschikken als enige in België over een parketvloer, waarop enkel futsal wordt gespeeld. De wirwar aan lijnen op het veld is typisch Belgisch. We vinden dat het past om als professionele club op de best mogelijke ondergrond te spelen. Ook onze jeugd en onze dames zullen van de accommodaties gebruik kunnen maken. Die beide groepen vinden we trouwens belangrijk. De dames hebben sinds twee jaar hun eigen liga. We willen hen rustig laten groeien. De jeugdacademie zal geleid worden door Rafael Teixeira. Hij was jaren bij Halle-Gooik actief. Hem voorstellen hoeft dus niet meer.”

Ambities

Hoe kan een ploeg die vorig seizoen in eigen land alles gewonnen heeft, nog beter doen? Lieven Baert glimlacht. “In eigen land willen we uiteraard bevestigen, maar we kijken ook over de landsgrenzen heen. Momenteel staan we op de negende plaats op de Europese ranking. Op zich is dat al mooi. De voorbije jaren verloren we een aantal matchen tegen absolute toppers als Benfica of Barcelona. Vaak zagen we dat het verschil in niveau klein was. Die ploegen hebben een budget dat vijf keer zo hoog ligt. Toch kunnen we wedijveren. Door het aantrekken van drie toppers willen we de kloof verder verkleinen. Neen, ik zeg niet dat we hen nu zomaar zullen verslaan, maar we maken wel meer kans. Doelman Roncaglio was de missing link. Zijn meevoetballen is een extra wapen. Rescia is kapitein van de Argentijnse nationale ploeg. Hij is een beenharde verdediger die toch technisch is. Fits is een van de beste spitsen ter wereld. We speelden met Halle-Gooik al vier keer tegen zijn ex-club Benfica. In die vier duels scoorde hij negen keer tegen ons. Zaterdag mag hij opnieuw scoren, maar dan tegen Benfica. Die match past trouwens al in onze voorbereiding op de Champions League. Drie van de vier reekshoofden gaan in die Champions League door. Dat lijkt makkelijk, maar is het niet. Het gaat immers om vier topteams in Europa (Kairat, Palma en Parijs, red.). Als we bij de beste twee eindigen, hebben we een voordeel bij de loting in de Elite Round. Dat moet de uitdaging worden.”