Kenn Simon kleurt thuiskoers in Sint-Maria-Lierde: “Deze prestatie geeft nieuwe moed”

Nogal wat buitenlandse renners waren present. Slechts 38 van de 83 starters waren landgenoten. Dat weerhield Kenn Simon niet om al na enkele kilometers voor de aanval te kiezen. Hij vormde mee een veertienkoppige leidersgroep. In de finale konden zes renners wegrijden, maar de overblijvers bleven steeds in de buurt. In de laatste kilometer konden Wesley Van Dyck en de Amerikanen Hugo Scala en Tyler Stites zich afzonderen. In die volgorde kwamen ze ook over de finish.

Opsteker

Voor thuisrijder Kenn Simon was de achtste plaats meer dan een opsteker. “Ik heb er enkele moeilijke weken opzitten. Het gevoel was niet goed en aansprekende resultaten bleven achterwege. Het heeft even geduurd, vooraleer de oorzaak werd gevonden, maar nader onderzoek toonde aan dat ik een zouttekort had. Dat tekort werd mee gestimuleerd door de hitte. Ik ben een enorme ‘zweter’. Uiteraard verlies je dan nog meer zout. De laatste dagen heb ik aanvullende zouttabletten ingenomen en meteen merk je dat mijn niveau terug de hoogte ingaat. Ik kon mee in de aanval gaan. Toen klasbak Wesley Van Dyck de registers opentrok, moest ik even passen. Achteraf bekeken heb ik misschien enkele keren op het verkeerde moment mee gesprongen. In die laatste kilometers ging ik wat over mijn toeren, maar toch geeft deze prestatie me nieuwe moed. Op zich heb ik nooit gepanikeerd, want mijn voorjaar was prima. Ik kon winnen in Heist-den-Berg en haalde al twaalf keer de top tien.”