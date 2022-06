Kenji Coenen wil van rood naar groen: “Dat ik niet naar het performanceteam mocht is nu extra motivatie”

“Toen ik eind vorig jaar vernam dat ik niet opgenomen werd in het nieuwe performanceteam van mijn club vond ik dat jammer”, geeft de pion van Gaverzicht-BE Okay-AGS toe. “Die ontgoocheling heb ik intussen omgezet in extra motivatie. Om over te stappen van de roodjes naar de groenen.”

Winter vol problemen

Op dat vlak staat Kenji Coenen niet alleen. Ook Miguel Desmet ijvert om door te stoten naar de performancewerking van het team uit Deerlijk. Afgelopen maandag werden beide ‘roodjes’ in Nevele tweede en derde na ‘groentje’ Arne Desimpelaere, een eerstejaars die wel bij EFC-L&R-AGS mag koersen. Net als Desimpelaere heeft Coenen al een overwinning op zak kunnen steken.

“In een massaspurt, we gingen met 96 naar de streep”, verduidelijkt Coenen. “Het was een hectische slotronde, maar ik kon me altijd goed vooraan houden. Op circa 250 meter van de meet kon ik eruit komen. Ik wist wel dat ik over een goeie sprint beschik. Dat ik zo’n spurt met een groot peloton kon winnen had ik niet meteen verwacht. Ook omdat ik een winter vol problemen kende.”

Tweede keer winnen

Het begon al tijdens de ploegstage in de kerstvakantie. “Daar liep ik een knieletsel op”, blikt Coenen terug. “Een probleem waarmee ik twee maanden sukkelde. Eens dat opgelost raakte ik besmet met corona. En meteen na die besmetting kreeg ik griep. Toen ik helemaal genezen was liep mijn eerste trainingsritje verkeerd. Want ik kwam ten val en bezeerde opnieuw mijn knie. Ook tijdens het seizoen had ik al pech. In Heule wou ik reageren op een demarrage. Daarbij trapte ik mijn versnellingsapparaat stuk, kwam ik ten val, liep ik een hersenschudding op, raakten mijn sleutelbeen en schouder zwaar gekneusd en was mijn fiets volledig naar de vaantjes.”

Waardoor hij weer even moest inbinden. Het belette hem niet om eind mei een eerste keer te winnen. “Hopelijk kan ik dit seizoen nog een tweede keer winnen”, besluit de student aan MSKA Roeselare. “Mijn voornaamste doel als junior is ooit een selectie afdwingen bij de nationale ploeg.”