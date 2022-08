Kenji Coenen rijdt Grote Prijs van Ingelmunster: “Met plaats binnen de top vijftien ben ik al tevreden”

Zowel in Evergem-Kluizen als in Kanegem mocht de eerstejaarsjunior de handen in de lucht gooien. Z’n eerste overwinning boekte hij in een massaspurt, z’n tweede in een sprint met een ruime kopgroep. Begin deze maand moest hij de competitie onderbreken. In de slotkilometer van de kermiskoers in Denderwindeke sloeg hij tegen de grond.

“Een vrij zware val want tegen redelijk hoge snelheid”, vond de pion van Gaverzicht-BE Okay-AGS. “Wel een beetje mijn eigen fout. We waren met drie lichtjes voorop. Bij het ingaan van de laatste kilometer wou ik nog eens drinken. Mijn voorganger ging plots naar rechts en nam mijn voorwiel mee. Terwijl ik maar één hand aan mijn stuur had. Bij die val liep ik heel wat schaafwonden op en was mijn fiets helemaal kapot. Ik heb het dan twaalf dagen zonder fiets moeten stellen.”

Stuurbreuk in Angreau

En bij zijn wederoptreden in de interclub om de Beker van België in Angreau ging het weer fout. “Na zes kilometer, bij de eerste doortocht op kasseien, brak mijn stuur”, zuchtte Coenen. “De koers was snel gedaan. Zondag reed ik de kermiskoers in Kruishoutem, daags nadien in Loppem.”

Deze week focust Coenen op de interclub in Ingelmunster, een wedstrijd op een volledig vlakke omloop over vijftien ronden van acht kilometer. Gesneden koek voor een renner met snelle benen. “Wat mij betreft moet het zondag geen massaspurt worden”, ging Coenen verder. “Ik zou liever met een kleine groep naar de streep rijden. Vooraf ga ik niet te hoog van de toren blazen. Haal ik de top vijftien zal ik al heel content zijn. Zeker nadat ik twaalf dagen niet op de fiets heb gezeten.”

Volgende week trekt Coenen naar de klimkoers in Couvin (25/8). Met een West-Vlaamse selectie rijdt hij ook La Route des Géants in Ieper (28/8). Hij hoopt de selectie voor de Keizer der Junioren te halen (17-18/9). Zijn wens om volgend jaar door te stromen naar het performanceteam EFC-L&R-AGS lijkt te worden ingewilligd.