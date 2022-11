Kenay De Moyer als debutant mooi dertiende op Koppenberg: “Blaren op mijn handen van aan mijn stuur te trekken”

Kan het typischer? Op Allerheiligen rijden de crossers op de Koppenberg. Zwaarder kan niet. Of toch? Kenay De Moyer werd dertiende in Melden. “Ik ben zeer tevreden met mijn prestatie. Voor de buitenwereld is een dertiende plaats misschien niet wereldschokkend, maar als debutant bij de beloften moest ik het opnemen tegen concurrenten die twee, drie jaar ouder waren. Die hebben meer kracht en op de Koppenberg is dat een belangrijk gegeven. Geloof me vrij, de Koppenbergcross is echt loodzwaar.”

Nauwelijks recuperatie

Kenay De Moyer gaat dieper in op dat laatste. “De Koppenberg is echt zwaarder dan de rest van het programma. In Namen en Beringen is het ook lastig en moet er onmiddellijk geklommen worden. De Koppenberg is nog erger. De berg zelf met zijn kasseien is het lastigst. Die kasseien zijn vermoeiender dan het veld. Eens boven kan je slechts even recupereren of er volgt al een nieuwe klim. Ik heb vandaag nog blaren op mijn handen van aan mijn stuur te trekken. Dat heb je in andere veldritten niet. Of er meer in zat? Ik weet het niet. Er was eigenlijk een valse start en iedereen dacht dat we zouden teruggefloten worden. Dat gebeurde niet. Ik nam een kopstart en ging mee met Joran Wyseure en Jente Michels. Op dat moment ging ik even over mijn toeren. Nadien kon ik op mijn eigen tempo rijden. Volgens mij liegt een uitslag op de Koppenberg nooit.”