Kenay De Moyer als belofte knap vierde in Wuustwezel: “Cross Legendre Team biedt me een unieke kans”

Kenay De Moyer liet zich al enkele keren positief opmerken de voorbije weken. “Ik ben inderdaad tevreden over de start van het seizoen. In mijn eerste cross in Kruibeke hoopte ik tussen de internationale toppers te kunnen uitrijden. Hoewel het knokken was tegen de tijdslimiet, lukte mij dat. Meteen had ik een eerste opsteker te pakken. Nadien werkte ik enkele crossen af in het buitenland. In Zwitserland werd ik negende in Illnau en tiende in Mettmenstetten. Een week later legde ik in het Franse Brumath beslag op de tiende plaats. Dit weekend koos ik voor de B-cross in Wuustwezel. Het is de bedoeling om af en toe eens een B-veldrit in te lassen, zodat de boog niet altijd gespannen staat. Die vierde plaats was goed, al zat er zeker meer in. In de laatste bocht maakte ik een stuurfout. Ik nam risico’s en viel twee plaatsen terug. Het was een jeugdzonde. Dat kan gebeuren.”