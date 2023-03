Ken Vets en FC Putte kloppen Hallaar in topper (2-4) en zijn nieuwe leider op zes speeldagen van het einde: “Alles in eigen handen”

voetbal derde provinciale BZondag namen leider Hallaar en nummer twee FC Putte het tegen elkaar op in een rechtstreeks duel en de uitkomst lag in lijn met de titelstrijd: razend spannend en vol spektakel. Hallaar liep tot 2-0 uit in de eerste helft, maar na de pauze bogen de bezoekers die scheve situatie nog helemaal om. Dankzij de 2-4-zege springt Putte in derde provinciale B over Hallaar naar de leiding met nog zes speeldagen te gaan. Hallaar volgt, net als SC Duffel trouwens, op een puntje.

“Het was een belangrijke en mooie zege, zeker gezien het wedstrijdverloop”, zegt FC Putte-kapitein Ken Vets. “Of ik aan de rust vreesde voor de goede afloop? Eigenlijk niet. De wind speelde een grote rol en wij kozen er bewust voor om die eerste helft met tegenwind af te werken. Dan blijft het natuurlijk jammer dat je met een 2-0 achterstand de rust in gaat, maar er was niemand die eraan twijfelde dat we die situatie konden omkeren.”

“Als je meteen de aansluitingstreffer kan maken in de openingsminuut van de tweede helft, brengt dat de groep in een zekere flow, terwijl Hallaar ging twijfelen. Of de nederlaag een grote impact op hen heeft, zal de komende weken moeten blijken. Ik kan me voorstellen dat het geen deugd deed om op eigen veld, voor de talrijk opgekomen fans, een 2-0-voorsprong uit handen te geven tegen een rechtstreekse concurrent.”

SC Duffel

En zo staat Putte plots aan de leiding. “En daar willen we uiteraard blijven staan, maar het is nog zeker niet gespeeld”, aldus de 35-jarige middenvelder. “Met drie ploegen op een zakdoek kan elke misstap fataal zijn. We praten nu over Putte en Hallaar, maar SC Duffel doet natuurlijk ook nog mee. Het zal voor ons zaak zijn om geen puntenverlies meer te lijden zoals vorige week tegen Schriek (0-3-nederlaag, red.).”

“Dat ons programma iets makkelijker lijkt? We hebben de toppers natuurlijk al gehad en binnen drie weken spelen Hallaar en SC Duffel nog tegen elkaar. Wij krijgen wel nog het vierde gerangschikte Walem voorgeschoteld, dat aan een goede reeks bezig is. Voorts zijn het allemaal tegenstanders uit de rechterkolom, maar dat maakt het in praktijk vaak niet eenvoudiger. Komende zaterdag krijgen we met VV Duffel de voorlaatste in de stand op bezoek, maar ook zij zetten de laatste weken goede resultaten neer. We zullen dus allemaal scherp moeten zijn om die opdracht tot een goed einde te brengen.”

Vangnet

“Of het nog kan en mag misgaan? We hebben alles in eigen handen. Stel dat het toch nog fout loopt, dan zal de ploeg die uiteindelijk kampioen wordt het niet gestolen hebben en zetten wij alles op de eindronde. De voorbije jaren kreeg Putte vaak het commentaar dat we het niet konden afwerken wanneer het moest. Nu ligt die druk bij de andere ploegen en willen wij het vooral graag afmaken in die resterende zes wedstrijden.”

Doelpunten: 28' Le Blon (1-0), 33' Vercammen (2-0), 46' Sousa Oliveira (1-2), 66' en 73' Nunes Soares (2-2 en 2-3), 85' Liekens (2-4).

