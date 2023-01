Ken Van Damme met FC Lebbeke tegen Diegem: “Op mijn leeftijd doe je geen zotte dingen meer”

Goed herpakt

Als nieuwkomer in tweede nationale kende FC Lebbeke een wisselend parcours. Ken Van Damme ziet vooruitgang. “Je kunt de vraag stellen of de winterstop voor ons op een gunstig moment kwam. Uiteraard was het positief dat iedereen de batterijen opnieuw kon laden en het lichaam kon laten rusten. Anderzijds zaten we in de maand december in een positieve flow. We speelden gelijk tegen Cappellen en wonnen op City Pirates. Het was belangrijk dat we met een goed gevoel konden afsluiten. Een nederlaag neem je mee. Nu konden we voor het eerst sinds lang genieten van een ‘veilige’ plaats.”

Leerproces

In welke mate klopt de tussentijdse rekening in Lebbeke? Ken Van Damme is realistisch. “Wellicht zal op het einde van de rit de rekening wel kloppen. In oktober en november speelden we te vaak gelijk. In die periode waren we net niet efficiënt genoeg. We merkten dat op het hogere niveau kleine foutjes net iets sneller werden afgestraft dan in derde nationale. Ons spel was niet slecht, maar we konden enkele keren ervaren dat we door een leerproces moesten. Met één overwinning meer zouden we momenteel op de twaalfde plaats staan. Dat is een heel ander gegeven. Het is aan ons om die positieve lijn van de laatste weken nu door te trekken.”