Kempische ploegen in strijd voor de titel: “Een pluim voor het Antwerpse provinciale voetbal”

voetbal tweede nationale B Lance Voorjans (Tongeren): “Deze 4-0-nederlaag op Belisia voelt niet goed, neen”

Het was een duidelijk ontgoochelde Lance Voorjans, na afloop van de derby op Belisia. “Als je op bezoek bent bij een ex-club, wil je toch altijd een goed resultaat neerzetten. En wanneer je er dan vier in het mandje krijgt, voelt dat nooit goed. Temeer omdat we in de vorige wedstrijd tegen Diegem een mooie 4-1-zege boekten en dat wil je dat graag bevestigen”, aldus de Maastrichtenaar.