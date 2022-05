Kelvin Owusu (Hoboken B) scoort vijf keer in eindronde: “Iedereen heeft zijn taken tot in de puntjes uitgevoerd”

eindronde vierde provincialeKelvin Owusu loodste Hoboken B donderdag haast in zijn eentje naar de volgende ronde. De 21-jarige aanvaller scoorde maar liefst vijf keer tegen Hombeek (7-2). Ternesse B, dat zondag in de tweede ronde naar Hoboken afzakt, is dus gewaarschuwd.

Owusu opende donderdag in de eerste match van de eindronde al vroeg de score voor Hoboken. “Ik was duidelijk niet de enige die heel gemotiveerd was, want we hebben de bezoekers meteen bij de keel gegrepen”, vertelt de uitblinker. “Nadien kregen we het wel iets moeilijker (Hombeek kwam van een 2-0-achterstand terug tot 2-2, red.), maar iedereen is zijn taken tot in de puntjes blijven uitvoeren zodat we in de slotfase nog ruim afstand konden nemen.”

Tien goals in één match

Met dank aan Owusu, die in de laatste twintig minuten maar liefst vier keer raak trof. “Met vijf goals en ook nog een assist mag ik absoluut niet klagen over mijn wedstrijd. Al heel het seizoen niet trouwens, want bij de B-ploeg zit ik momenteel aan 37 goals in 20 wedstrijden. Ik heb dit seizoen zelfs in één match tien keer gescoord. Daarnaast zit ik ook bij de A-ploeg aan acht treffers in twaalf matchen.”

Owusu hoopt ook zondag in de volgende ronde thuis tegen Ternesse B de weg naar doel te kunnen vinden. “Het mag dan een mooie affiche zijn. Ik verwacht wel een pak meer tegenstand dan in de eerste ronde. Anderzijds hebben we tegen Hombeek wel bewezen dat we er klaar voor zijn. We moeten vooral in onszelf geloven door ons eigen spel te spelen en dan zie ik het wel goed komen. Zeker als we met dezelfde honger en overgave spelen als donderdag.”

Basisplaats bij A-ploeg afdwingen

Owusu wil duidelijk maar wat graag promoveren met Hoboken. “Ik niet alleen. Heel de ploeg is erop gebrand om over te gaan. We beschikken bijvoorbeeld over een heel ambitieuze groep. Dat is ook één van de redenen waarom ik volgend seizoen gewoon blijf. Ik voel me hier heel goed. Al is het wel de bedoeling om deze zomer een basisplaats in de A-ploeg af te dwingen en zo een heel jaar in tweede provinciale te kunnen spelen.”

