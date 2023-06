Kelly Druyts, mama van drie, sprint op BK naar brons: “Voor mij is dit een overwinning”

Wielrennen beloften Hartritme­stoor­nis­sen doen Branko Huys stoppen met wielrennen: “Het lukt me niet om een hoge hartslag aan te houden”

Het kan raar lopen in de wielersport. Branko Huys (22) onderging vorig jaar een ingreep aan het hart. Medisch is hij gezonder geworden, maar op de fiets lukt het niet meer. De belofte van Lotto-Dstny reed dit jaar amper vijf koersen uit. Een eenenvijftigste plaats in Brussel-Opwijk was het beste resultaat. Gevolg: Huys hangt de fiets aan de haak.