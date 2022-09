Kelian Bonny zet HO Kalken op weg naar 0-2-zege bij SV Rumbeke: “Verdiende zege na collectief sterke eerste helft”

“Een verdiende overwinning”, aldus Kelian Bonny. “Dat gaven ook de spelers van Rumbeke achteraf toe. Vooral onze eerste helft was erg goed. Na een gelijkopgaand openingskwartier gingen we hoger pressen. We wonnen de duels achterin, voetbalden tussen de linies en creëerden veel gevaar voorin. In plaats van 0-1 had het aan de rust al 0-2 of 0-3 moeten zijn.”

“In de tweede helft was het vooral belangrijk om de wedstrijd zo snel mogelijk dood te maken. Dat Jasper er na twee minuten 0-2 van maakte was een ideaal scenario. We probeerden de match te controleren en op de tegenaanval te prikken, maar kwamen twee keer goed weg met een bal tegen de paal. Rumbeke herstelde het evenwicht en we waren veel minder dominant dan in de eerste helft, maar we hadden nooit het gevoel dat ze nog terug zouden komen.”

Beste helft

De Oostkampenaar voelde zich duidelijk thuis op West-Vlaamse bodem en was in de eerste helft een gesel voor de thuisverdediging. De aanvaller opende de score met zijn eerste van de competitie. “Het was inderdaad mijn beste helft van het seizoen en een van mijn beste voor Kalken.”

“We waren gewoon collectief sterk, waardoor we vooraan heel veel ballen kregen. In goede omstandigheden zoals het kunstgras van Rumbeke kunnen wij allemaal acties maken. Het deed deugd om te scoren, al blijf ik eerder de man van de actie en de assist.”

“Na de pauze was het toch wat minder. Door wat kwaaltjes moest ik de voorbije weken enkele trainingen en de match tegen Overijse missen. Zaterdag voelde ik in de loop van de tweede helft dat ik minder fris werd, maar ik kom stilaan weer op niveau.”

Moeilijke competitiestart

Door de tweede competitiezege springt HO Kalken naar de zevende plaats in de stand. “Na twee nederlagen doet het plezier om aan te knopen met een overwinning. We maakten ons nooit zorgen, want hebben voldoende vertrouwen. Tegen Tempo Overijse zat er meer in met die 2-0-voorsprong en op Voorde-Appelterre was het vooral een kwestie van als eerste te scoren.”

“Dit was al de derde uitwedstrijd van een moeilijke competitiestart tegen ploegen die allemaal al minstens zeven punten hebben. Met zes op twaalf kunnen we van een degelijke start spreken. Hopelijk kunnen we volgende week tegen Jong Lede de eerste winst op eigen veld boeken.”

