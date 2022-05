Kelian Bonny trapt HO Kalken in slotfase naar de titel en nationaal voetbal: “Enorme ontlading na al die spanning”

VOETBAL EERSTE PROVINCIALENa een lang seizoen is HO Kalken dan toch de verdiende kampioen in eerste provinciale. Door hun voorsprong wipte Elene-Grotenberge op de slotspeeldag virtueel naar de leiding, tot Kelian Bonny in Grembergen de bevrijdende 0-1 maakte.

Hogerop Kalken is kampioen in eerste provinciale. Door de zege van Elene-Grotenberge bij Mariakerke moest HO winnen bij Grembergen. Het bleef lange tijd 0-0 en Elene wipte zelfs virtueel naar de leidersplaats, maar een laat doelpunt van Kelian Bonny bezorgde Kalken alsnog de titel. “Het werd echt spannend”, blikt Bonny op het duel terug. “We misten twee strafschoppen en vreesden er eventjes voor, maar gelukkig liep het goed af.”

“Als je vooraf mag kiezen tussen scoren in de eerste minuut of in de 86ste minuut, dan kies je toch het laatste. Ik had al 10 minuten geen bal meer geraakt en vocht tegen de krampen. Uiteindelijk kwam die ene kans en ging die met een klein gelukje binnen. Na al die spanning was de ontlading fantastisch. Ik ben enorm blij dat ik na mijn blessure iets kon bijdragen aan de ploeg. De lange revalidatie is dus niet voor niets geweest.”

Quote We werden enkele seizoenen geleden al eens kampioen in tweede provincia­le en maakten hier de voorbije jaren al veel mee, maar wat er zondag gebeurde overtrof alles Sportief verantwoordelijke Ferry Baes

“De druk was groot”, pikt sportief verantwoordelijke Ferry Baes in. “We hadden al veel van onze voorsprong prijsgegeven en iedereen keek naar ons. We werden rond Nieuwjaar al door vriend en vijand tot kampioen gebombardeerd. Als je dan uiteindelijk tot kwart voor vijf op de allerlaatste speeldag moet wachten om de titel te pakken is de ontlading enorm. We werden enkele seizoenen geleden al eens kampioen in tweede provinciale en maakten hier de voorbije jaren al veel mee, maar wat er zondag gebeurde overtrof alles.”

“Ik durf toch zeggen dat dit een verdiende titel is”, gaat Baes voort. “We pakten al vroeg de leidersplaats en gaven die nooit meer af. We moeten toch Elene-Grotenberge feliciteren voor hun knappe reeks van 34 op 36. Zij hebben ons daarmee enorm onder druk gezet en zorgden mee voor de spanning. Eigenlijk moeten we hen zelfs bedanken voor deze ontknoping”, besluit Baes. “De promotie was al lang zeker, maar voor ons telde enkel de titel. Na dit zware seizoen willen we in derde nationale zien wat we waard zijn.”

Lees ook: provinciaal voetbal in Oost-Vlaanderen