Kel Ofori (Sporting Hasselt): “Blij met beslissend doelpunt in blessuretijd”

Het werd een moeilijke partij voor de jongens van T1 Wim Hayen. In de eerste helft waren de beste kansen wel voor Sporting dat twee keer het doelhout trof. Kort na de rust kwam een technisch vaardig Jong KV Mechelen op voorsprong. De zege leek binnen bereik voor de Jonge Maneblussers tot de broers Ofori hun duivels ontbonden.

“Ja, een speciaal moment”, start de jongste broer Kel Ofori (23) met zijn analyse. “Dit scenario had niemand kunnen voorspellen, maar het is een zalig gevoel. Bij feestjes in de familie zullen we daar zeker nog vaak op terugkomen (lacht). Of de overwinning verdiend is? Ik denk van wel. Uiteraard, als je twee doelpunten scoort in de 90ste en 91ste minuut is dat niet vanzelfsprekend. De ontgoocheling bij Mechelen zal groot zijn, maar op basis van het aantal afgedwongen kansen is deze overwinning zeker niet gestolen.”

7 op 9

“Met 7 op 9 mogen we spreken van een geslaagde start”, vervolgt de beresterke centrale verdediger. “De komst van T1 Wim Hayen is een zegen voor de club. Veel nieuwe jongens kwamen naar Sporting en op korte tijd heeft de coach gezorgd voor duidelijkheid. Iedereen is ook mee in het verhaal en de sfeer is optimaal. Natuurlijk spelen de resultaten daar een belangrijke rol in, maar de ploeg van voorzitter Bart Casters heeft achter de schermen hard gewerkt en er een gezonde familieclub van gemaakt. Ook ben ik blij dat mijn oudere broer Willem Ofori koos om terug te keren naar het oude nest. Het is voor ons de eerste keer dat we samen in een team spelen en dat is schitterend.”

“Of mijn persoonlijke ambitie zich beperkt tot tweede nationale? Ik zit aan mijn laatste jaar aan de PXL in Hasselt en kan daarna meer aandacht schenken aan mijn voetbalcarrière. De droom is om met dit Hasselt de stap naar eerste nationale te zetten. De accommodatie is hier top en ik voel mij bij Hasselt in mijn sas.”

Berchem Sport

“Eerst focus op dit seizoen. De late winninggoal tegen Jong KV Mechelen moet iedereen binnen de club een boost geven om de komende weken de positieve lijn door te trekken. Ik was hier vorig seizoen ook en toen kregen we het lange tijd erg moeilijk. Dat mag ons niet meer overkomen. Er zit veel kwaliteit in deze groep en de ambitie is om mee te dingen naar de prijzen. Stap voor stap uiteraard. Te beginnen met de lastige verplaatsing naar Berchem Sport. Vorig seizoen hadden we het ook moeilijk tegen de Antwerpenaren. Altijd een zware klus, maar we zakken af met een rugzak vol vertrouwen”, besluit de jongste Ofori.

