Keert VK Linden na twee jaar terug naar het nationale voetbal? Elias Ramaekers: “We gaan het doen”

voetbal interprovinciale eindrondeKeert VK Linden twee jaar na de onfortuinlijke degradatie terug naar het nationale voetbal? Het zou zomaar eens kunnen. Groen-wit wist zich in de interprovinciale eindronde voorbij Wambeek Ternat en Torpedo Hasselt te knokken, telkens via strafschoppen, en strijdt nu zondag in eigen stadion met het Oost-Vlaamse KVE Drongen voor de promotie.

Ruim twee weken na het einde van de competitie is VK Linden dus plots nog altijd aan een dolle rit bezig.

“Amai”, beseft Elias Ramaekers. “Twee eindrondematchen, twee keer 3-3 en twee keer gewonnen met penalty’s. Een strafschoppenreeks is altijd een loterij, maar ik mag nu wel zeggen dat we er best goed in zijn. (lacht) De toeschouwers hebben tot nu toe al waar voor hun geld gekregen. Nu zondag spelen we voor de promotie. Het wordt mooi weer, er gaat opnieuw veel volk zijn. We willen onze supporters ook dit keer niet teleurstellen.”

Mag het weer hetzelfde scenario zijn? “Liever niet. Ik vind dat we die twee verlengingen best wel goed verteerd hebben. Dat merk je op training. Fysiek zijn we nog wel in orde, maar nu zou ik de klus toch wel graag in negentig minuten zien te klaren. Je voelt dat de groep er goesting in heeft. We zitten in een goeie flow en we gaan het doen.”

Tegenstander Drongen

Over de tegenstander is niet veel geweten. “Onze ploegmaat Jente Rooseboom heeft er vorig seizoen nog gevoetbald”, weet Ramaekers. “Hij heeft ons dus wel wat informatie kunnen geven, maar we weten nog altijd niet hoe Drongen zondag voor de dag zal komen. Zij hebben ook hun twee eindrondeduels gewonnen, dus we gaan ervan uit dat zij ook de nodige ambitie hebben om op te gaan. Wij spelen voor de derde keer op rij thuis. Dat is inderdaad een voordeel. Het heeft ons tot nu toe al geluk gebracht, dus laten we hopen dat we het zondag ook effectief kunnen afmaken.”

Elias Ramaekers (23) proefde met het Limburgse Bocholt al eens van het voetbal in tweede amateurklasse. Is VK Linden klaar voor een terugkeer naar nationale? “Waarom niet?”, klinkt het vastberaden. “Het vorige avontuur was blijkbaar niet echt een succes. Toen zat alles tegen, maar intussen is de kern voort uitgebreid en je voelt dat de ploeg ook sterker geworden is. Derde amateurklasse is een heel mooie reeks en als voetballer wil je toch altijd graag op een zo hoog mogelijk niveau spelen. Het was de bedoeling van de club om volgend seizoen een gooi te doen naar de promotie. Als we nu al de kans krijgen, gaan we het zeker niet laten liggen.”

