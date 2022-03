Keeperstrainer Edward Bzdak met Halle-Gooik naar Jette: “Ik geniet van een actie van mijn doelmannen”

Halle-Gooik beschikt met Bram Meyers en Cristiano over twee uitstekende doelmannen en met Reggy Bex over een talentvolle belofte. Edward Bzdak is de man achter de schermen die de doelmannen moet klaarstomen. Dat doet hij trouwens ook bij de nationale ploeg. “Mijn mama is Siciliaanse, mijn papa Pool. Ik groeide op in de buurt van Charleroi. Als speler koos ik snel voor de zaal. Op het veld kwam ik uit voor de jeugdploegen van Olympic. Ik was echter te klein voor het gewone voetbal. In de zaal haalde ik eerste nationale. Vijftien jaar geleden verdedigde ik de kleuren van Anderlues. Vrij snel begon ik me te interesseren voor het trainerschap. Merkwaardig genoeg heb ik nooit de ambitie gehad om ergens T1 te worden. Tactiek is niet aan mij besteed. Ik focuste me op de job van keeperstrainer.”