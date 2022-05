Keeperstrainer Dries Lievens ruilt KSVO voor beloften van Deinze: “Om dagelijks op het veld te staan”

Een nieuwe staf voor het eerste elftal is er bij SK Deinze nog niet. Voor de beloften van de oranjehemden raken de postjes stilaan ingevuld. Zo zal Dries Lievens, leraar lichamelijke opvoeding in de bakkerij-, slagerij- en hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge, de doelmannen van de beloften trainen. Hij krijgt er ook een soort coördinerende functie over de keepertrainers bij de Deinse jeugd.

Mooie nieuwe uitdaging

“De onderhandelingen heb ik gevoerd met sportief directeur Adrian Esparraga en met de Japanner Takahisa Shirashi”, verduidelijkt Lievens.

“Deinze wil de werking rond de beloften professionaliseren. Onder meer door de trainingen in de vroege namiddag te leggen. Voor mij is dat een mooie nieuwe uitdaging. Vanaf volgend seizoen zal ik dagelijks op het veld staan. De volgende twee weken staan nog heel wat vergaderingen op de agenda om de werking rond de beloften in een bepaald stramien te gieten. Met Kevin Deslypere zat ik al vaak rond de tafel. Met de directie van mijn school maakte ik ook al de nodige afspraken. Bij Deinze heb ik een overeenkomst voor één seizoen.”

Vier nieuwe KSVO-gezichten

Lievens zal er ook samenwerken met Wouter Artz, de nieuwe directeur jeugdopleiding die overkomt van Cercle Brugge en vanaf 1 juli 2022 voltijds in dienst komt bij de Leieploeg. Bij Oudenaarde wordt Lievens opgevolgd door Kurt Vandoorne, gewezen doelman van SK Deinze en KV Kortrijk. Als keeperstrainer was hij al aan de slag bij Gullegem, Mandel en Winkel. De geelhemden trokken met Vladimir Van De Wiel een rechterflankverdediger aan. Deze 22-jarige kerel komt over van FCV Dender en kan ook centraal achterin of op het middenveld spelen. Ook een nieuwe linksachter gaf zijn woord om volgend seizoen de kleuren van KSV Oudenaarde te verdedigen. In tegenstelling tot wat verwacht kon worden gaat het niet om een terugkeer van Lars Wantens van Eendracht Aalst. De naam van deze vierde nieuwkomer - hij speelt met een reeksgenoot van Oudenaarde nog de eindronde voor promotie naar eerste nationale - wordt voorlopig nog niet bekendgemaakt. Eerder kwam KSVO al tot een akkoord met Matt Demets (Menen) en Robbe De Waele (Mariakerke).

