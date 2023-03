Keeper Jens Teunckens is bijna terug na zware kruisbandblessure: “Mooi dat Lierse me nieuw contract aanbood tijdens revalidatie”

Voetbal Challenger pro leagueZien we Jens Teunckens straks nog aan het werk in de titelplay-offs van de tweede voetbalklasse? De 25-jarige Liersedoelman is na een zware knieblessure alvast opnieuw aan het trainen. “Ik heb veel zin om dit seizoen nog te spelen, maar dan moet ik me wel helemaal klaar voelen”, zegt Teunckens.

In het vorige seizoen was Jens Teunckens een sterkhouder bij Lierse, maar in de huidige campagne kwam hij nog niet in actie. In de laatste week van de voorbereiding liep de voormalige belofteninternational een kruisbandletsel op dat hem meer dan een half jaar aan de kant hield.

“Ik heb een paar zware maanden achter de rug”, blikt Teunckens terug. “Nooit eerder was ik langdurig geblesseerd geweest, dus ik had ook geen ervaring met zulke situaties. Gelukkig kon ik rekenen op de steun van de club, mijn vriendin en mijn familie. Ook kinesist Bart Dingenen is erg belangrijk geweest tijdens mijn revalidatie. Sinds februari sta ik weer op het trainingsveld. Stilaan heb ik dus betere vooruitzichten.”

Niets forceren

Teunckens hoopt dat hij zich tijdens de play-offs toch nog even kan tonen. Al blijft hij tegelijk voorzichtig. “Natuurlijk zou het mooi zijn als ik dit seizoen nog wat speelminuten zou kunnen pakken. Het zou me een grote mentale boost geven”, aldus de ex-speler van Club Brugge en Antwerp. “Anderzijds heeft het geen zin om de zaken te forceren. Als ik me maar zeventig, tachtig procent voel, wacht ik beter wat langer. Met een te vroege terugkeer doe ik mezelf en de ploeg geen plezier. De komende weken moet blijken hoe snel ik weer op niveau kan komen en hoe de technische staf het ziet.”

Contractverlenging

Opmerkelijk is dat Teunckens tijdens zijn revalidatie zijn aflopende contract bij Lierse met twee jaar verlengde. “Dat de club een nieuwe overeenkomst voorschotelde aan een speler die op dat moment geblesseerd was, is een mooie blijk van waardering”, vertelt Teunckens. “Zelf voel ik me op het Lisp prima in mijn sas. Naar Lierse gaan, is één van de beste beslissingen in mijn carrière geweest. Ik kreeg hier de kans om veel te spelen en kwam in een warme spelersgroep terecht. Toen ik geblesseerd was en elders revalideerde, sprong ik toch nog regelmatig binnen op de club. Voorts miste ik geen enkele wedstrijd. Van op de tribune kon ik vaststellen dat de ploeg haar plaats in de top zes echt wel heeft verdiend.”

