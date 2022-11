Keeper Dillon Phillips (KV Oostende) stond tegen Westerlo in een schietkraam: “Een beschamende prestatie”

Oostende“Embarrassing", beschamend. Doelman Dillon Phillips had weinig goeie woorden over na de loodzware 6-0-nederlaag in en tegen Westerlo. “Alle spelers moeten zichzelf in de spiegel kijken." Intussen geeft ook trainer Dominik Thalhammer aan dat versterking wenselijk is.

“Ik kan niet veel woorden kwijt over deze wedstrijd. Dit is o zo spijtig voor de meegereisde fans. Onze prestatie was ‘embarrassing’, beschamend", zo stond keeper Phillips de pers te woord na stevige nederlaag. Dat hij ondanks alle tegentreffers nog (één van) de beste speler(s) was, zegt dan ook veel. “Het was slecht van begin tot einde. Het is jammer dat ik niet nog meer reddingen kon verrichtten om de score lager te houden. Op een uitstekende dag pak ik die penalty (Phillips dook in de goeie hoek, maar kwam een handje tekort op de 3-0 van Chadli, red.). De tweede en zesde goal kwamen er na ongelukkige afwijkingen van de bal. Of er vooraf signalen waren dat het zo fout ging lopen? Nee, echt niet. We willen een andere manier van voetbal brengen - wat ik op zich positief vind. Maar we verloren individuele ‘gevechten’, tackles en loopduels op onverklaarbare wijze.

“Het is ook erg dat we nu vijf weken moeten wachten om deze nederlaag recht te zetten”, stoomt de Engelsman door. “Ja, we krijgen nu tijd en ruimte om die nieuwe speelstijl over te nemen en er breekt nu een soort van nieuwe voorbereiding aan. De komende weken moeten we extra hard werken om dit straks om ervoor te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. We hebben de WK-break echt wel nodig om fitter en sterker te worden.”

Intussen klinkt de roep naar versterking alsmaar luider. Kan deze spelersgroep de gewenste Gegenpressing eigenlijk wel aan? Is er een kwaliteitsinjectie nodig? “We staan niet waar we willen staan in het klassement. Mochten we door de competitie razen en we het heel goed doen, dan zou versterking allicht niet nodig zijn. Maar coach gaf ons een belangrijke boodschap mee: we moeten allemaal naar onszelf in de spiegel kijken. Sommige spelers lijken meer aandacht te hebben voor anderen dan voor zichzelf.” Coach Dominik Thalhammer bevestigt: “Ja, er is met het bestuur al gesproken over eventuele versterking voor sommige posities.”