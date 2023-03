Keanu Heirewegh en Wetteren laten derbyzege liggen: “We verdienden altijd te winnen”

Na een bewogen week en het trainersontslag kreeg Wetteren zaterdagavond een derby om een nieuw hoofdstuk aan te snijden. Vriend en vijand waren het er unaniem over eens: als er één ploeg verdiende te winnen, was het de thuisploeg wel. “We moeten tevreden zijn over onze match", blikt Keanu Heirewegh terug. “We waren heel gretig en speelden goed voetbal. We verdienden eigenlijk altijd om deze wedstrijd te winnen, maar zoals al vaker dit seizoen was de afwerking het probleem.”

“De match begon niet goed, want al na vijf minuten stond het 0-1. De fase waaruit ze na vijf minuten scoorden was hun grootste kans van de wedstrijd, want Merelbeke is amper nog aan ons doel geraakt. In de eerste helft konden ze nog een beetje dreigen, maar na de pauze was er geen enkel gevaar meer. Ze probeerden het met lange ballen in onze rug, die nooit aan kwamen.”

Genoeg kwaliteit

Yenten Van Hoecke bracht de Wetteraars nog voor het uur op gelijke hoogte, maar daar bleef het ook bij. Harelbeke, Olsa Brakel en Oudenaarde wonnen en lopen uit, verder blijft het status quo onderin. “Wij zijn er echt enkele keren goed uitgekomen, waarbij het ons opnieuw aan efficiëntie in de afwerking of de laatste pass ontbrak. Met de stand proberen we ons nog niet bezig te houden, maar automatisch kijken we na de match toch naar de andere uitslagen.”

“Als wij zelf onze wedstrijden winnen, komt het allemaal goed. Ik heb er alle vertrouwen in dat we deze situatie recht zullen trekken. Week na week zijn we beter dan onze tegenstanders. Dat bewijst dat er genoeg kwaliteit is. Volgende week is er opnieuw een zeer belangrijke wedstrijd tegen Westhoek. Een overwinning zou ons goed doen. Voor mij is het alleszins al heel lang geleden.”

Operatie

Om precies te zijn dateert zijn laatste competitiezege van 30 januari 2022, toen Wetteren met 2-1 van Menen won. Na enkele kleine kwaaltjes liep de verdediger een zware enkelblessure op. “Ik heb elf maanden niet kunnen voetballen”, zucht Heirewegh. “Na de operatie aan de enkel moest ik lang revalideren. Na de winterstop speelde in anderhalve wedstrijd voor de reserven, tot Jonas Heymans geschorst was.”

“Ik werd tegen Harelbeke meteen in de ploeg gedropt, centraal achterin. Op training voelde ik dat ik er klaar voor was. In de negentigste minuut van de eerste match kreeg ik wel al krampen, maar sindsdien gaat het steeds beter. Aan de enkel zelf voel ik niks meer. Het doet zoveel deugd om er weer bij te zijn.”