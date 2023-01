KBSK Retie is bijna klaar met zijn huiswerk voor volgend seizoen: “Eigen jeugd blijft centraal”

Het is een tendens die al jaren bezig is. In het voetbal is de maand januari voor vele clubs het moment om de kern voor volgend seizoen samen te stellen. Ook al liggen er de komende weken en maanden in de huidige competitie nog diverse uitdagingen te wachten. Bij BKSK Retie zullen de verschuivingen tot een minimum beperkt blijven.

“Onze topschutter Senne Dierckx verlaat op het einde van dit seizoen de club en gaat aan de slag bij reeksgenoot De Kempen”, zegt Rob Van Reusel, lid van de Retiese sportieve cel. “Daarnaast moeten we in de A-kern eveneens afscheid nemen van Jeroen Schuermans, die na een loopbaan van elf seizoenen in het eerste elftal besloten heeft om een punt te zetten achter zijn loopbaan.”

Versterking

Jeroen Schuermans maakte in 2012 zijn debuut in het eerste elftal van wat toen nog SK Retie was. Na de fusie met Branddonk bleef hij basisspeler bij KBSK Retie. “We zijn heel tevreden dat Jeroen de club niet zal verlaten”, zegt Van Reusel. “Het is de bedoeling dat hij bij onze club betrokken zal blijven. In welke hoedanigheid gaan we later bekijken.”

Het zal bij KBSK Retie straks geen parade worden van nieuwkomers. De club kijkt op dit moment uit naar een vervanger voor Senne Dierckx. “Op dat vlak zijn de onderhandelingen bezig. Het is onze betrachting om over enkele weken zijn opvolger te kunnen voorstellen.”

Blijvers

“De overige spelers van de A-kern verlengden allemaal hun overeenkomst. Dat is eveneens het geval voor de sportieve staf, die bestaat uit Geert Persoons, Benny Bax en Stef Janssen. Daarnaast willen we jongeren uit onze eigen jeugdwerking, zoals in het verleden, kansen blijven geven.”

In competitieverband maakt Retie zondag de verplaatsing naar ’s Gravenwezel-Schilde. In de hoop het sportieve tij te doen keren.

Lees ook: meer provinciaal voetbal