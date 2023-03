KBC Sint-Michiels viert drie speeldagen voor het eind al de titel, maar: “Ons seizoen is nog lang niet niet afgelopen”

“Ik ben vooral blij voor de spelersgroep, die hier hard voor gewerkt heeft”, steekt de oefenmeester van wal. “Onze voorbereiding startte al in juli. Dat is vroeg, maar omdat ik enkele sabbatjaren achter de rug heb en met Nathalie Lievens nu een nieuwe T2 naast me heb, wou ik geen tijd verliezen. Voor mij ligt de basis van elk succes bij een solide verdediging en een uitstekende fysieke conditie. In die omstandigheden komt je talent het best boven water drijven.”

Op die manier won KBC Sint-Michiels maar liefst negentien competitiewedstrijden op rij en liet het geen enkel punt liggen. Het heeft met voorsprong ook het beste doelpuntensaldo van eerste nationale. “In de titelmatch tegen Beitem zag ik wel wat stress bij mijn spelers”, vervolgt Vanheerentals. “In de eerste helft ontbrak er wat focus. Na de pauze zag ik beterschap en haalden we volwassen de overwinning binnen. De ontlading en vreugdetaferelen waren groot. Het feestje nadien? Dat moet je aan mijn spelers vragen. Ik ben na de match naar huis gegaan, om in stilte verder te genieten van deze titel. Er komt bovendien nog een viering, want zowel sterkhouder Siebe Timmerman als voorzitter Bart Rosseel konden er afgelopen weekend niet bij zijn. Hun aandeel in dit succes mogen we zeker niet vergeten.”

Exit Vanheerentals?

De titel is binnen, maar het seizoen is nog lang niet afgelopen voor Sint-Michiels. “We willen ongeslagen en liefst zonder puntenverlies de reguliere competitie beëindigen”, vervolgt de coach. “Daarnaast is er nog de beker. Met onze kwaliteiten moeten we voor de dubbel gaan, al is de weg naar de bekerfinale zwaar, want met Inter Assebroek en vervolgens allicht KRB Jabbeke kregen we een moeilijke loting voorgeschoteld. Sta ik volgend seizoen nog aan het hoofd van deze mooie club? Ik weet het nog niet. De komende weken zal ik nadenken over mijn toekomst. Al weet ik zeker dat deze ploeg verzekerd is van een prachtige toekomst, want het talent dat hier rondloopt, is in overvloed aanwezig. Met Nathalie Lievens staat er een bovendien een sterk figuur en een echt krachtbalicoon in de wachtkamer om de fakkel volledig over te nemen”, besluit de Sint-Michielse succesarchitect.