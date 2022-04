KBC Sint-Michiels is landskampioen: “Grote ontlading na twee onvoltooide seizoenen”

Volleybal Champions Final 4 Voor het eerst in zeven jaar geen titelfina­le voor Maaseik: “Laatste match niet beslissend”

Greenyard Maaseik staat voor het eerst in zeven jaar niet in de titelfinale. De Maaslanders hadden nog een waterkans op de laatste speeldag, maar daarvoor mocht Menen niet winnen van Roeselare. Dat gebeurde wel en ondanks de 0-3 zege van Maaseik in Aalst, zit het seizoen erop voor de Maaseikenaars. “Het is heel erg zuur, maar we mogen niet focussen op de laatste speeldag. We hebben het al eerder laten mislopen”, reageerde T2 Ivan Janssen die in Aalst de met corona besmette Fulvio Bertini verving.

