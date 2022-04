Kay De Caigny (Wetteren) imponeert tijdens 1-1-gelijkspel bij Lokeren-Temse: “Coach zei dat ik moest genieten”

autosport Ugo de Wilde maakt geslaagd debuut in European Le Mans Series: “Nu moeten we hard aan onze set-up werken om sneller te zijn”

Na een foutloze race, zowel vanwege het team als de drie rijders, werd de Oreca 07 van Mühlner Motorsport afgelopen zondag negende in de klasse LMP2 van de opener van de European Le Mans Series in het Franse Le Castellet. Dat vertaalde zich in de twee eerste punten van het seizoen. Matthias Kaiser, Thomas Laurent en Ugo de Wilde willen nu progressie maken in het vooruitzicht van de volgende manche, midden mei in Imola.

19 april