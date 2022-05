Kay De Bruyckere derde in Omloop der 3 provincies: “Tactisch moeten spelen, want ik had niet zo’n goeie benen”

wielrennen junioresNadat hij vorige zondag Strade Bianche voor junioren als zevende en eerste Belg afsloot, pakte Kay De Bruyckere donderdag in Outrijve zijn eerste podium in een interclub. Na het ontsnapte duo Sente Sentjens en Artem Shmidt sprintte hij naar de derde podiumplaats.

Yarno Van Herck was in de Omloop der 3 provincies, een nationale interclub, de eerste aanvaller. Hij trok al tijdens de inleidende plaatselijke toertjes alleen in de aanval en hield vol tot aan de voet van de Oude Kwaremont, de vierde helling van de dag. Op de top van de kasseihelling ontbond de Amerikaan Artem Shmidt, vorig jaar al winnaar van de Driedaagse van Axel, zijn duivels. In schuifjes ontstond een kopgroep van zes.

“Ik besefte dat het allemaal goeie renners waren”, vertelde Kay De Bruyckere. “Onder meer David Haverdings, de Europese kampioen veldrijden. Bovendien zat de auto van de wedstrijdjury er reeds tussen. Dus was het gaatje al vrij groot. Tijdens de tweede beklimming van de Kluisberg ben ik alleen in de reactie gegaan. Ik kon aansluiten en nadien probeerde ik even te bekomen. Want eigenlijk had ik vandaag alles behalve goeie benen. Wellicht nog een gevolg van de koers in Italië zondag.”

Kopgroep van zeven

De Bruyckere reed met Sentjens, Haverdings, Elmar Abma, Yorick Brethouwer, Shmidt en Andrew August, ploegmaat van de Amerikaan, richting Outrijve waar nog twee lokale ronden van twaalf km moesten worden afgewerkt. In de slotronde schudden Shmidt en Sentjens hun gezellen af.

“Die twee had ik voor de koers al aangeduid als kandidaat-winnaars”, ging De Bruyckere verder. “Op een stuk tegenwind viel Shmidt aan. Sentjens was de enige die kon reageren. Daar had ik geen antwoord meer. In de laatste kilometers heb ik het wat tactisch moeten aanpakken om op het podium te geraken. In de sprint tegen de Nederlander Abma was het nipt, maar ik haalde het. Ook al zat ik tegen de krampen aan. Inderdaad, met David Haverdings zat een voor mij hele bekende tegenstander in de kopgroep. Ik had de hele winter met hem af te rekenen. Het is de eerste keer dat ik voor hem eindig.”

EK en WK mountainbike

De Bruyckere, die deze zomer wellicht zowel het EK als het WK mountainbike zal afwerken, komt zondag in Moorslede aan de start van het Belgisch juniorenkampioenschap. De pion van Bert Containers-Doltcini zal ook daar een rol van betekenis proberen spelen.

