Katrijn Vande Riviere wint veldloop in Overmere: “Weinig specifieke doelstellingen deze winter”

Katrijn Vande Riviere doet al zowat haar hele leven aan atletiek en ontpopte zich het laatste decennium ook als een van de betere veldloopsters van ons land. Ze slaagde er bovendien al twee keer in om na een zwangerschap terug te keren op het hoogste niveau en ook nu, amper 8 maanden na de geboorte van haar derde kindje, lijdt het geen twijfel dat ze op termijn terug de strijd zal aangaan met atletes als Lisa Rooms, Mieke Gorissen en Eline Dalemans. “Echte doelstellingen heb ik mezelf niet gesteld deze winter”, zegt ze. “Ik wou eigenlijk vooral terug wat wedstrijdritme opdoen en daarom heb ik ervoor gekozen om wat af te wisselen tussen regionale veldlopen en de CrossCup. Het lopen van wedstrijden als afgelopen weekend is leuk, maar eigenlijk haal ik het meeste voordeel uit de CrossCup-wedstrijden. Die zijn van een andere intensiteit en daarin moet je blijven knokken tot op het einde.”

Evenwicht

“Terugkeren na een derde zwangerschap is zeker niet evident en het is vooral zaak om alles goed te plannen zodat ik een goed evenwicht vind tussen atletiek, mijn gezin en mijn job als leerkracht. Er is op die manier niet veel ruimte voor nog iets anders, maar aan de andere kant is het lopen ook een onmisbare factor in dat evenwicht. Moest het lopen wegvallen, dan zou ik al de rest ook niet zo goed kunnen managen. Het geeft me een bepaalde vorm van energie die zowel mijn job als mijn gezinsleven ten gunste komt”, gaat ze verder.