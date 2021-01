Kato Buysse en Upkot Sparta Laarne derde maal op rij onderuit: “Het echte samenspel is er nog niet”

“We zijn heel slecht gestart”, meent Kato Buysse. “Een vijftienpuntenkloof tegen Luik ophalen, is gewoon erg moeilijk. Na het eerste kwart liepen we een hele wedstrijd achter de feiten aan.”

Luik had halfweg al een dubbele voorsprong (26-55) bij elkaar gespeeld. Zeven bezoekers konden dubbele cijfers voorleggen. Bij Sparta slaagde enkel Degels daarin. Tekenend voor de Laarnse onmacht. In de laatste drie wedstrijden kwam Sparta Laarne nooit verder dan 54 punten.

Gebrek aan zelfvertrouwen

“Het is een groot vraagteken wat er in de wedstrijden precies misloopt”, probeert Buysse een verklaring te vinden. “Vóór de lockdown liep het wel goed. We werken keihard op training. Defensief brengen we te weinig helpside defense. Er wordt niet goed gecommuniceerd. Er is geen zelfvertrouwen. Dat resulteert in een laag afwerkingspercentage.”