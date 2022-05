Katelijne Lyssens en Nina Hespel winnen op de Flanders Cup in Lokeren

Wielrennen profs Gerben Thijssen wint net niet, maar looft zijn ploegmaats: “Kippenvel toen ik zag hoe ze gewerkt hebben”

Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) haalde het in de Nederlandse semi-klassieker Veenendaal-Veenendaal net niet van Dylan Groenewegen (Team BikeExchange-Jayco). Thijssen werd nochtans perfect gepiloteerd, maar de Nederlandse topspurter was net iets sneller. De Genkenaar pakte in Veenendaal zijn vierde podiumplaats in drie weken. “Het loopt prima en dat is vooral het gevolg van mijn goed gevoel in de ploeg”, vertelt Thijssen.

17:34