Kasper Saver West-Vlaams beloftenkampioen: “De hele koers zat ik met Filip Carpentier in mijn hoofd”

Geen sprintduel aangaan

“Denk dat ik een uur voor de start van dit provinciaal kampioenschap vernam dat de baas van onze ploeg plots was overleden”, vertelde Saver. “Voortdurend zat ik met Filip in mijn hoofd. Deze zege is voor hem. Gelukkig beschikte ik vandaag over een stel goeie benen. Nochtans heb ik pas zaterdag na een oefentochtje beslist om te starten. In de Triptiek was ik ziek geworden. Mijn luchtwegen zijn nog niet helemaal in orde. Toch ging ik mijn kans. Denk dat ik iets meer dan drie ronden van het einde een eerste keer probeerde om mijn medevluchters te verschalken. Ze plooiden pas anderhalve ronde van de streep. Op Yorben Lauryssen na. In de laatste ronde kon ik hem op een brug uit het wiel gooien. Omdat ik geen ervaring heb in een sprint met twee wou ik niet met hem naar de streep.”