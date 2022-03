Kasper Saver na marathonvlucht in Bredene Koksijde Classic: “Van bij de profs te koersen word ik sterker”

Vijf renners domineerden de hele koers. Onze jonge landgenoten Kasper Saver en Thibau Verhofstadt gingen op pad met de Est Patrick Lauk, de Fransman Adrien Petit en de Oostenrijker Patrick Gamper. “Het duurde een tijdje voor die ontsnapping tot stand kwam”, vond Saver. “Op een grote baan lukte het plots wel om met vijf een gaatje te slaan. Veel voorsprong kregen we eerst niet, maar in de heuvelzone kregen we meer ruimte. Bovendien was de samenwerking echt goed. Het was de bedoeling het zo lang mogelijk uit te zingen. Dat is gelukt. Tot zeven kilometer van de streep.”

Derde vroege vlucht

Voor de laatstejaarsbelofte uit Outrijve was het al de derde marathonvlucht dit seizoen. Op Mallorca lukte het een eerste keer, in Le Samyn een tweede maal. Voor de start van de Bredene Koksijde Classic kreeg hij van ploegleider Preben Van Hecke de opdracht zich te tonen in een lange ontsnapping.

“Met vijf of zes van de ploeg kregen we die taak”, verduidelijkte de pion van het Minerva Cycling Team. “Enkel Gil D’heygere mocht zich sparen voor de sprint. Het is weer gelukt om te doen wat me werd gevraagd. Of ik van die lange ontsnappingen sterker word weet ik niet. Ik denk dat ik gewoon beter word door bij de profs te koersen. Al moet ik eerlijk toegeven dat ik vandaag in die ontsnapping met vijf echt serieus heb afgezien.”

Liever zondag niet

Waardoor de 21-jarige kerel twijfelt of hij zondag opnieuw een rugnummer zal opspelden. Minerva rijdt de Grand Prix Criquielion én de 1.1-wedstrijd in Chôlet. “Normaal ben ik voor die koersen niet voorzien, maar ik vrees dat ik zal moeten invallen”, zuchtte Saver die door een stramme rug moeilijk van de fiets stapte. “Nokere en deze koers hebben erop ingehakt. Ik denk niet dat het een goed idee is om opnieuw te koersen. Ook in onze ploeg zijn er enkele zieken. We zien wel wat de ploegleiding beslist. Ik heb nu drie keer in een lange vlucht gezeten. Op termijn is het wel de bedoeling eens een resultaat te rijden. Met een vlucht voorop blijven zou bijzonder leuk zijn.”

