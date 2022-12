Kasper Saver kiest voor Franse Philippe Wagner Cycling: “Ploeg met stevige financiële basis”

Na een jaar bij het continentale Minerva stapt Kasper Saver (22) in een Frans avontuur. In 2023 rijdt hij bij Philippe Wagner Cycling, een team uit de Franse eerste divisie dat wordt geleid door tweevoudig Dauphiné-winnaar Christophe Moreau.

Door het plotse overlijden van Filip Carpentier houdt Minerva Cycling jammer genoeg op te bestaan. Dus moeten de zestien renners op zoek naar een nieuw team. Kasper Saver kwam in contact met het Franse Philippe Wagner Cycling. “De ploeg liet haar oog vallen op Yentl Vandevelde en mij”, verduidelijkt de hoog opgeschoten renner uit Outrijve. “Yentl had al getekend bij de nieuwe ploeg van Bas Tietema. Uit de besprekingen die ik had leid ik af dat dit een heel interessant Frans project is, met een stevige financiële basis. Volgend jaar rijdt de ploeg in de Franse eerste divisie. In 2024 wil het team continentaal worden. In Frankrijk betekent dit dat iedereen bij de ploeg prof is. Ook in 2023 word ik al vergoed, maar niet voldoende om als elite met contract te worden gezien.”

Dat is iets voor 2024. Philippe Wagner Cycling – de naam verwijst naar een charcuteriebedrijf uit de Vogezen – telt volgend seizoen twintig renners. Dat zijn overwegend Fransen. Saver is de enige Belg, maar niet de enige buitenlander want ook een Pool, Litouwer, Brit, Zwitser en Nieuwzeelander zullen de kleuren van het Franse team verdedigen.

Twee ploegstages

“De ploeg heeft net haar eerste seizoen achter de rug”, gaat Saver verder. “De producten van Philippe Wagner zullen in 2023 te verkrijgen zijn in de Belgische Okay-winkels. Vandaar dat de ploeg een Belgische renner wou. Vorige week kreeg ik de kans het bedrijf te bezoeken. Een groot bedrijf al kan ik niet vergelijken want die sector ken ik niet. Ik heb al gemerkt dat de omkadering in orde is. Die lijkt mij een stuk beter dan bij de Belgische continentale teams. Vrijdagavond vertrek ik al naar de Azurenkust voor een eerste ploegstage. In januari staat een tweede stage op het programma.”

Vermoedelijk zal Saver het seizoen aanvangen in de Boucles du Haut-Var (11-16/2). “Er komen ook Belgische UCI-wedstrijden op onze kalender”, vertelt Saver. “Daarvoor heb ik zelf al wat contacten doorgegeven. Wellicht zullen we Pino Cerami en de nieuwe UCI-koers in Geraardsbergen kunnen rijden. Ik hoop dat we ook voor de Ronde van Luik een startbewijs krijgen.”