Kasper Monné verlaat TK Meldert na dit seizoen: “Ik kan de klok niet terugdraaien”

In principe zal Kasper Monné na dit seizoen TK Meldert verlaten. Het is een eigen beslissing van de doelman, maar in zijn de stem klinkt een zweem van spijt. Hij doet zijn verhaal. “Voor nieuwjaar draaide het niet goed bij Meldert. We verloren vaak en de motivatie taande helemaal weg. We waren met weinig op training door blessures of afwezigen. De punten bleven achterwege. Ik was het beu om telkens te verliezen en heb zelfs even overwogen om te stoppen. De clubleiding heeft me twee keer gevraagd om mijn contract te verlengen, maar daar ging ik gezien de omstandigheden niet op in. Ik was een beetje kolerig (lacht). Ik had opties, maar die draaiden uiteindelijk op niets uit. Bij de ene ploeg verlengde de titularis uiteindelijk toch, bij de andere geraakten we er niet uit.”