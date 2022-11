Kasper Bormans (KSTBB): “Blijven knap voorin meedraaien, na ruime 76-54 overwinning tegen Miners Beringen”

“Dit hadden we totaal niet verwacht”, stak één van de sterkhouders Kasper Bormans van wal. “De wedstrijden tegen Miners Beringen zijn altijd op het scherp van de snee. De bezoekers namen ook een gretige start, maar toen we het tempo verhoogden en scherper gingen spelen in defense kregen de Miners het moeilijk. Zij hebben meer lengte in hun ploeg, maar zijn minder mobiel. Daar konden wij van profiteren. Dat het uiteindelijk zo een ruime overwinning ging worden was een grote verrassing, want Beringen, akkoord de laatste weken in een mindere periode, is toch een ploeg uit de top vijf.”

Knappe tweede plaats

“Na zes speeldagen leden we nog maar één nederlaag bij leider Guco Lier B”, weet Genkenaar Bormans. “We staan op een knappe tweede plaats en doen het uitstekend. Reden? Meerdere factoren spelen een rol in dit succesverhaal. Op de eerste plaats hebben we een brede, evenwaardige kern. Vaak kunnen jongens die van de bank komen het verschil maken. Tweede argument is de uitstekende groepssfeer. Mijn papa Bart Bormans is headcoach en iedereen werkt graag onder zijn leiding. De gebreken die vorig seizoen duidelijk waren in onze kern zijn uitstekend ingevuld met drie nieuwkomers. In het tussenseizoen kwam van het Luikse Tilff het trio met Adrien Bastin, Mathieu Balbourg en Audric Forthomme over. Zij brengen een meerwaarde en zorgen voor stabiliteit in ons team.”

Ambitie

“Of we ambities koesteren om de stap naar Top Division 2 te zetten? Het is zeker de ambitie van Sint-Truiden om te mikken op promotie. Er is uiteraard nog de andere poule en die is in mijn ogen sterker. Ach, we moeten rustig blijven. Er zijn nog maar zes wedstrijden gespeeld. We zitten in een goede flow en hebben een sterke ploeg. Rond de pot draaien moeten we niet, maar voeten op de grond houden is belangrijk in elke sport. Van wedstrijd tot wedstrijd leven en hard blijven werken op training is dan ook de boodschap. Mijn persoonlijke ambitie? Ik studeer nog Handelswetenschappen en dat komt op de eerste plaats. De laatste drie jaar kreeg ik telkens een aanbieding uit nationale, maar mijn hart ligt bij KSTBB. Met Sint-Truiden naar nationale gaan is mijn ultiem doel. Ik speelde in het verleden één seizoen bij Hubo Limburg United. Helaas kreeg ik te kampen met blessureleed. Knieblessures en mijn elleboog uit de kom. Ik heb nu nog last met mijn shots. Gelukkig ben ik polyvalent en kan het team op meerdere posities helpen”, besluit de 23-jarige Kasper Bormans.