Karlo Malosevac en ARB Hamme zijn zeker van het behoud zonder te spelen: “Pibo Bilzen bewees ons een mooie dienst”

voetbal jupiler pro league Frederik D’Hollander kan met Zulte Waregem rekenen op Vormer tegen Antwerp: “Het geloof is groot bij ons”

Medisch is Ruud Vormer goedgekeurd voor de dienst, morgenavond tegen Antwerp. Of Frederik D’Hollander de... Hollander straks ook meteen in de ploeg zet, is nog even afwachten. Met het gelijkspel op Standard als motor, is bij Zulte Waregem alvast de hoop op een mogelijk mirakel fors toegenomen. “Vanuit veel hoeken, vaak mensen die ik totaal niet ken, krijg ik complimentjes en aanmoedigingen”, kadert de kersverse T1 het herwonnen geloof in de redding.