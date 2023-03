Karlo Malosevac (ARB Hamme) is zeker van het behoud in eerste nationale zonder te spelen: “Pibo Bilzen bewees ons een mooie dienst”

voetbal derde nationale A Steven De Groot neemt over als hoofdtrai­ner bij Roeselare-Dai­sel

Na de thuisnederlaag van vorige zaterdag tegen Eendracht Wervik is het behoud in derde nationale nog geen vaststaand feit voor SK Roeselare-Daisel. Met nog vier matchen voor de boeg pakken de Schierveldeboys best zo snel mogelijk wat extra punten om zekerheid te verwerven over een verlengd verblijf in de nationale reeksen. Vandaar dat er toch wat breaking news was op Schiervelde.