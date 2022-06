Karl Snauwaert: “Het tennis en het basket zitten in onze familiegenen!”

Karl Snauwaert is terug van weggeweest. In zijn jonge jaren werd hij als een beloftevolle tennisser bestempeld en na een break van een 25-tal jaren dook de in Deerlijk wonende sportman enkele jaren terug op in de West-Vlaamse dubbeltoernooien. Deze week is hij actief op het dubbeltoernooi van de Kortrijkse club TC De Egelantier.

“Met de naam Snauwaert leg je uiteraard meteen de link naar mijn familie”, lacht de 58-jarige Karel Snauwaert, die een importzaak van sportartikelen runt en ook de merknaam ‘Snauwaert’ verder verdeelt. “Mijn vader Karel, die helaas op 54-jarige leeftijd veel te vroeg overleed, runde de fabriek van de Snauwaertrackets, die in de topjaren ondermeer gehanteerd werden door toppers als Brian Gottfried en Vitas Gerulaitis. Uiteraard was het logisch dat de kinderen ook tennis speelden. Tennis en basket zitten immers in onze familiegenen. Als jonge speler had ik ook graag carrière gemaakt in het professioneel tennis maar na één jaar USA in de school van John Newcombe bleek duidelijk dat een topcarrière niet voor mij weggelegd was. Na dat ene jaartje keerde ik terug naar België en speelde nog enkel tennis voor de fun. Zo kwam ik in het toen beruchte ‘Campariteam’ van de Egemse club TC De Wilge terecht en daar beleefde ik onvergetelijke leuke tennismomenten.”

Break van een 25-tal jaar

“Op mijn 22ste ben ik gestopt met competitietennis. Een 25-tal jaar raakte ik geen racket meer aan. Een achttal jaar terug ben ik door toedoen van mijn vrouw Vio herbegonnen. Ik had snel terug de smaak te pakken maar legde mij enkel op het dubbelspel toe. Die reactiesnelheid aan het net en dat balgevoel was ik uiteraard nog niet verleerd. Met enkele vaste partners zoals Carl Verstraete, Nick Opbrouck, Wim Nellen en Marie Claeys speelde ik geregeld dubbeltoernooien. Met succes want drie seizoenen op rij wist ik me in één of meerdere reeksen te plaatsen voor de masters. Door blessures moest ik spijtig genoeg telkens afhaken. Ook nu heb ik als 35-punter terug de toernooidraad opgepakt en speel ik met Carl Verstraete in dubbel mannen 60 punten in het toernooi van TC De Egelantier. Straks neem ik ook deel aan de toernooien van Gaverkasteel en mijn eigen club Waregem Gaver TC.”

Basketcoach

“Naast het tennis maakt ook het basket een groot deel van het familiegebeuren van de familie Snauwaert uit. Ik fungeer al 23 jaar als basketcoach en ben momenteel actief als coach bij Zulte in eerste provinciale. Basket en tennis, twee uitermate toffe sporten! En wie mij goed kent, weet dat in beide sporten die gezelligheid na de sportprestatie ook van groot belang is. Sport moet immers voor iedereen pure ontspanning blijven.”