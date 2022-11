Karim Deladrière met ARB Hamme naar Herentals: “We willen met dertien punten de winterstop in”

Karim Deladrière miste de match tegen RSCA omwille van een gele schorsing. “Op zich had ik graag tegen Anderlecht gespeeld. Het moet een bijzondere ervaring zijn om tegen een Europese topclub te spelen. Het hart zegt dat die schorsing spijtig was, het verstand zegt dat veel minder. Het is niet tegen paars-wit dat we de punten moesten pakken. Ook Real Herentals wordt vrijdag een zware klus. Ze zorgden voor een stunt door vorig weekend te winnen op het veld van co-leider Antwerpen. We kunnen de drie punten nochtans goed gebruiken om ons opnieuw te lanceren. We willen met dertien punten de winterstop in. Er moeten nog vier wedstrijden gespeeld worden voor de break. Dat betekent dus concreet dat we twee van de vier matchen moeten winnen. De Belgen van Herentals zijn gekend, maar sinds dit seizoen beschikken ze ook over vier buitenlanders. Bruno Barboza ken ik nog van bij Morlanwelz. De anderen zijn me minder bekend.”