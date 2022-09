Karim Deladrière klimt met nieuwkomer ARB Hamme naar vierde plaats na 1-4-overwinning in Malle: “Zege voor Isaias”

De Hammenaren zagen aanvankelijk hoe Malle de evenknie was. De thuisploeg kreeg enkele kansen en Wilms bracht Malle met een schot op voorsprong. In de achtste minuut kantelde de match helemaal. Eerst benutte El Hammouchi een assist van Tusar en vijftien seconden later bracht Pezelj de bezoekers op voorsprong. Na de rust pakte Hamme de zaken verstandig aan. Deladrière scoorde op aangeven van Tusar en Rajh lukte met een beauty de 1-4. In de slotfase ging Malle met een vliegende keeper spelen, maar veel leverde dat niet meer op. De Oost-Vlamingen zijn klaar om volgend weekend de topper tegen Antwerpen te spelen.

Karim Deladrière

Karim Deladrière speelde een sterke partij. “Ondanks de vroege tegengoal begonnen we goed aan de match. We hadden meteen balbezit en kregen ook enkele kansen. Halverwege de eerste helft kantelde de match, toen we twee keer konden scoren in enkele seconden tijd. Meteen waren we gelanceerd. Bij de rust hamerde de coach er meermaals op dat we rustig moesten blijven. In het begin van de tweede helft lukte het even allemaal net iets minder, maar de derde goal kwam op een goed moment. We konden meteen bevrijd voetballen. Malle nam in de slotfase wel nog risico’s, maar we kwamen nauwelijks nog in de problemen. Deze overwinning is meer dan verdiend.”