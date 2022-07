Karim Belhocine heeft een week voor de competitiestart slechts vier verdedigers ter beschikking

Met Jimmy Tabidze haalde KV Kortrijk een stevige centrale verdediger in huis, maar de Georgiër werd na een maand al doorgestuurd naar Dinamo Tbilisi. Tabidze zou namelijk een te grote fysieke achterhand hebben. Door het vertrek van Tabidze beschikt coach Karim Belhocine over amper vier verdedigers. In de voorbereiding speelde middenvelder Sambou Sissoko vaak in het hart van de defensie, maar dat was geen groot succes. Sissoko voelt zich duidelijk meer in zijn sas op het middenveld.