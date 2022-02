Karim Belhocine en KV Kortrijk delven het onderspit tegen Racing Genk: “Europe Play-offs zijn ver weg”

“We hebben er vertrouwen in om het goed te doen vanmiddag. Als we er in de Europe Play-offs bij willen zijn, is het duidelijk dat we hier een goede prestatie nodig hebben”, zei KVK-coach Karim Belhocine voor de wedstrijd.

Die woorden hadden zijn spelers duidelijk niet begrepen. De Kerels legden een flauwe partij op de mat en waren amper gevaarlijk. Enkel Messaoudi kreeg twee mooie mogelijkheden om de netten te doen trillen. Op de persconferentie na de wedstrijd was Belhocine realistisch. “Een verplaatsing naar Genk is nooit gemakkelijk”, weet de Franse Algerijn. “Genk begon goed aan de partij en liet de bal vlot van voet tot voet gaan. We wisten dat we Onuachu in de gaten moesten houden, maar toch kon hij twee keer vrijstaand koppen. Dat zijn zaken die niet mogen gebeuren.”

In de eerste periode speelde KV Kortrijk dramatisch, maar KVK kwam gretig uit de kleedkamer. “We kregen meteen na de rust dé kans op de aansluitingstreffer via Bilal (Messaoudi, red), maar hij werkte te onbesuisd af”, gaat Belhocine voort. “De Europe Play-offs zijn ver weg na deze nederlaag. We bekijken het match per match, maar we weten dat het moeilijk wordt. Genk is een rechtstreekse concurrent voor die top acht en loopt nu verder weg in het klassement.”

Blessure D’Haene

Aanvoerder Kristof D’Haene moest na 76 minuten met een blessure het veld verlaten. Volgens verschillende nieuwssites pakte hij ook zijn tiende gele kaart, maar die informatie klopt niet. “Ik denk dat de blessure meevalt. Hij kon niet meer voort en we moesten hem dus vervangen. Kristof is super belangrijk voor ons en daarom wilden we geen risico nemen met hem. Volgende week wordt het opnieuw een moeilijke partij, want we spelen tegen de leider. We zullen ons vel duur verkopen en met de steun van onze supporters, hopen we de drie punten thuis te houden.”

