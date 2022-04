Karim Bachar ziet Rode Duivels Futsal stunten tegen Portugal: “De hele wereld heeft ons gezien”

Afscheidsmatch

Het eerste duel tegen de Portugezen was meteen de afscheidswedstrijd van wereldspeler Ricardinho. De Rode Duivels kregen de zaal in Gondomar stil. Karim Bachar is terecht fier. “Die match mogen spelen was op zich al een opportuniteit. Op voorhand had niemand er echt rekening mee gehouden dat we het afscheidsfeestje van Ricardinho konden verpesten (lacht). Misschien hebben de Portugezen ons wat onderschat. In de tweede match was dat alleszins niet het geval. We vreesden dat ze revanche zouden willen nemen en hielden rekening met een afslachting. We kwamen ook op een 4-1-achterstand. Bij de rust stond het 4-2. Ik heb de jongens dan ook aangemaand om rustig te blijven en op zoek te gaan naar dat goaltje. Dat kwam er ook. Op het einde waren er zelfs mogelijkheden om een gelijkspel uit de brand te slepen. We waren duidelijk geen figurant. Mannen als Sababti en Grello droegen de ploeg, maar de jongeren zorgden zeker voor evenwicht. Dat is een zeer positieve vaststelling naar de toekomst toe.”