Karim Bachar twee jaar langer bondscoach van Rode Duivels Futsal: “WK wordt zware uitdaging”

Wereldkampioenschap

De voorbije twee (corona)jaren kon Karim Bachar zich focussen op het Europees kampioenschap. Dat werd uiteindelijk niet gehaald. Nu kan de bondscoach nieuwe doelen stellen. “De komende twee jaar zal de focus liggen op het wereldkampioenschap, maar dat WK wordt een zware uitdaging. Europa mag slechts zes of zeven ploegen afvaardigen. Op het EK waren zestien landen actief. We moeten daar realistisch in zijn. Het is bijna onmogelijk om het WK te halen, maar we zullen er wel alles aan doen om te verrassen. Op 7 juli wordt er geloot. We komen in een poule van drie landen terecht. Er zijn twaalf poules. De winnaar gaat door net als de beste vier nummers twee. De zestien overblijvers gaan dan met elkaar de strijd aan in heen- en terugwedstrijden met directe uitschakeling. Het wordt voor iedereen dus een lange weg. We mikken wel op die tweede fase.”