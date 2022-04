Karim Bachar oefent met Rode Duivels Futsal twee keer tegen wereldkampioen Portugal: “Een unieke kans”

Bondscoach Karim Bachar is opgetogen met de fantastische kans die zijn ploeg wordt geboden. Niet iedereen krijgt de mogelijkheid om twee keer te oefenen tegen de wereldkampioen. Hoe heeft onze bond dit voor elkaar gekregen? “De Portugese federatie heeft een open vraag gesteld aan alle federaties om twee vriendschappelijke wedstrijden te kunnen spelen. We hebben snel op de bal gespeeld en zijn onmiddellijk ingegaan op het voorstel. De Portugezen gingen dadelijk akkoord. Voor ons is dit uiteraard een unieke kans. Niet iedereen krijgt inderdaad twee keer de gelegenheid om zich te meten met de wereldkampioen.”

Het eerste duel met Portugal wordt donderdag afgewerkt in Gondomar (21u30), een stad in de buurt van Porto. De tweede match wordt zaterdag gespeeld in Santo Tirso (20 uur). Bachar kijkt vooral uit naar het eerste luik. “De wedstrijd donderdag is de afscheidswedstrijd van Ricardinho. Gondomar is zijn thuishaven. Vandaar dat er niet in Porto zelf wordt gespeeld. Ricardinho is toch een grote naam in het futsal. Het is mooi dat wij bij zijn afscheid kunnen zijn.”

Wijzigingen

Noodgedwongen heeft Bachar enkele wijzigingen in zijn selectie moeten aanbrengen. “Om verschillende redenen kan ik niet rekenen op El Fakiri, Diniz en doelman Idrissi. Er zitten nogal wat spelers in de kern die nog niet zo gigantisch veel interlands op de teller hebben staan. De wedstrijden tegen Portugal lijken me een uitgelezen moment om een en ander uit te proberen. We moeten pas klaar zijn met het huiswerk tegen september. Dan start de kwalificatiepoule voor het wereldkampioenschap. De loting voor dat WK is pas deze zomer, maar we weten nu al dat het een loodzware opdracht wordt. Het aantal plaatsen voor Europa op het WK is beperkt en de concurrentie is moordend. Toch zullen we met veel energie de uitdaging aangaan.”

Selectie: Ibrahim Adnane, Jasper Buyl, Ahmed Sababti (FT Antwerpen), Grello, Steven Dillien, Bram Meyers (Halle-Gooik), Mouhsin Bouzid, Zakaria Lamsaiah (Charleroi), Marvin Ghislandi, Omar Rahou (Chatelet), Abdelhakim Sababti (Hamme), Kenneth Vanderheyden, Jawad Yachou (Borgloon), Dries Vrancken (Hasselt).

