Karim Bachar met FT Antwerpen in halve finale van beker van België: “Winnen met twee doelpunten verschil is de opdracht”

Woensdagavond neemt FT Antwerpen het in eigen huis op tegen Charleroi. Het is de terugwedstrijd van de halve finale van de beker van België. Coach Karim Bachar is meteen duidelijk. “Voor ons is dat één van de belangrijkste wedstrijden van het seizoen. In Charleroi verloren we met 3-2. Normaal gezien zouden we het moeilijk gehad hebben met dit resultaat, maar in bekerverband moet dat anders bekeken worden. Er is immers een terugwedstrijd. Net als in het veldvoetbal werd ook in het futsal de regel van ‘goal buitenshuis’ afgeschaft. Concreet komt het er voor ons op neer dat we moeten winnen met twee doelpunten verschil. Indien we slechts met één doelpunt verschil winnen, volgen er verlengingen en eventueel zelfs strafschoppen (1-0, 2-1, 3-2, … maakt niet uit, red.). We beseffen dat dit geen walk-over wordt, maar geloven resoluut in onze kansen.”